В лесу Дрогобычского района во Львовской области местные жители нашли металлический контейнер с радиоактивным Цезием-137. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Опасную находку обнаружили 11 июня в лесу около села Модричи. Местные жители привезли его на территорию частного хозяйства в город Борислав.

На контейнере была обнаружена надпись - "Осторожно! Радиоактивно!" По предварительной информации, контейнер содержит Цезий-137 и является промышленным гамма излучателем.

Радиационный фон контейнера составляет 6,7 микрозиверт. Природный радиационный фон составляет от 0,05 до 0,2 микрозиверта в час.

О находке люди сообщили в ГСЧС, полицию и властям Борислава. Место его нахождения огородили и охраняют. Сейчас власти думают, как утилизировать контейнер.

Цезий-137 - один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Используется в измерительной технике, для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей и т.д.

При воздействии в течение нескольких часов считается безопасным излучение на уровне не более 10 микрозивертов в час (1 миллирентген).

Напомним, что в Житомирской области на недействующем предприятии "Криптон-85" обнаружили источник радиоактивного излучения, который хранился незаконно.