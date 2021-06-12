В лесу под Львовом местные жители нашли контейнер с радиоактивным цезием-137 [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В лесу Дрогобычского района во Львовской области местные жители нашли металлический контейнер с радиоактивным Цезием-137. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Опасную находку обнаружили 11 июня в лесу около села Модричи. Местные жители привезли его на территорию частного хозяйства в город Борислав.
На контейнере была обнаружена надпись - "Осторожно! Радиоактивно!" По предварительной информации, контейнер содержит Цезий-137 и является промышленным гамма излучателем.
Радиационный фон контейнера составляет 6,7 микрозиверт. Природный радиационный фон составляет от 0,05 до 0,2 микрозиверта в час.
О находке люди сообщили в ГСЧС, полицию и властям Борислава. Место его нахождения огородили и охраняют. Сейчас власти думают, как утилизировать контейнер.
Цезий-137 - один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Используется в измерительной технике, для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей и т.д.
При воздействии в течение нескольких часов считается безопасным излучение на уровне не более 10 микрозивертов в час (1 миллирентген).
Напомним, что в Житомирской области на недействующем предприятии "Криптон-85" обнаружили источник радиоактивного излучения, который хранился незаконно.
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