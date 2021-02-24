В Житомирской области на недействующем предприятии "Криптон-85" обнаружили источник радиоактивного излучения, который хранился незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины СБУ.

Контрразведчики СБУ выяснили, что соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.

Спецслужба изъяла оборудование и передала его специалистам специализированного Государственного предприятия "Радон" для проведения экспертного исследования и утилизации.

"Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Ранее сообщалось, что из зоны вокруг ЧАЭС массово вывозят радиоактивный кругляк.

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