В Житомирской области выявили угрозу радиоактивного загрязнения [ Редактировать ]
В Житомирской области на недействующем предприятии "Криптон-85" обнаружили источник радиоактивного излучения, который хранился незаконно.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины СБУ.
Контрразведчики СБУ выяснили, что соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно.
Спецслужба изъяла оборудование и передала его специалистам специализированного Государственного предприятия "Радон" для проведения экспертного исследования и утилизации.
"Продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.
Ранее сообщалось, что из зоны вокруг ЧАЭС массово вывозят радиоактивный кругляк.
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