В воскресенье, 13 июня, утром энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции (АЭС) был отключен от сети и выведен в холодный резерв. Это произошло в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме и согласно регламентным процедурам, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

"13 июня 2021 года в 06 часов 02 минуты, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №4 Запорожской АЭС, в соответствии с регламентными процедурами, разгружен, отключен от сети и выведен в "холодный резерв"", - говорится в сообщении.

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Сейчас в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 890 МВт. На энергоблоке №5 идут 44 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 - 57 сутки планового капитального ремонта.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - отметили в пресс-службе.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине с установленной мощностью 6000 МВт. На станции эксплуатируются 6 энергоблоков типа ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989 году, шестой - в 1995 году.

Ранее сообщалось, что Хмельницкая АЭС досрочно запустила второй энергоблок.

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