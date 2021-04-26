В понедельник, 26 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и гендиректор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Мариано Гроссе обсудили преобразования объекта Чернобыльской АЭС в экологически безопасную систему. Об этом шла речь на встрече в Киеве, сообщает Урядовый портал.

Глава правительства напомнил, что Украина получила лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива, что позволит переместить ядерное топливо из хранилища, построенного еще во время ликвидации аварии в 1986 году.

Стороны также затронули темы преодоления последствий аварии на ЧАЭС, развитие ядерной энергетики. Также премьер рассказал, что Украина разработала стратегию перехода к возобновляемым источникам энергии.

Ядерная энергия составляет базу энергетической системы Украины. Наша ядерная энергетическая отрасль функционирует в соответствии с национальными и международными стандартами и требованиями МАГАТЭ по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. При этом Украина демонстрирует надежность и прозрачность существующей системы контроля за ядерными материалами.

Он добавил, что в 2023 году украинская энергетическая система должна синхронизироваться с европейской сетью ENTSO-E. По его словам, это будет способствовать дальнейшему развитию ядерной энергетики в Украине.

Ранее мы писали о том, что инженеры Корейского института исследований атомной энергии KAERI проведут дезактивацию радиоактивно загрязненных материалов на Чернобыльской АЭС.

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