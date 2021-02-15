В понедельник, 15 февраля, после 171 дня ремонтных работ, на Хмельницкой АЭС подключили к энергосети второй блок. Об этом свидетельствуют данные на сайте АЭС.

По состоянию на 10:03 нагрузка второго блока составляла 101 МВт.

Это произошло на месяц раньше запланированного срока благодаря оптимизации производственных процессов и самоотверженному труду хмельницких атомщиков.

Таким образом, в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины.

На блоке №3 Ривненской АЭС длятся 94-е сутки капитального планового ремонта,

на блоке №3 Южно-Украинской АЭС - 44-е сутки среднего планового ремонта,

на блоке №1 Ривненской АЭС - 25-е сутки среднего планового ремонта,

на блоке №1 Запорожской АЭС - 24-е сутки среднего планового ремонта.

Напомним, мы писали о том, что Зеленский поручил достроить два энергоблока АЭС. Президент также подчеркнул важность отрасли для создания рабочих мест.

Ранее сообщалось, что белорусская АЭС остановила выработку электроэнергии. Турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

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