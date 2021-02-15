Хмельницкая АЭС досрочно запустила второй энергоблок [ Редактировать ]
В понедельник, 15 февраля, после 171 дня ремонтных работ, на Хмельницкой АЭС подключили к энергосети второй блок. Об этом свидетельствуют данные на сайте АЭС.
По состоянию на 10:03 нагрузка второго блока составляла 101 МВт.
Это произошло на месяц раньше запланированного срока благодаря оптимизации производственных процессов и самоотверженному труду хмельницких атомщиков.
Таким образом, в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех АЭС Украины.
- На блоке №3 Ривненской АЭС длятся 94-е сутки капитального планового ремонта,
- на блоке №3 Южно-Украинской АЭС - 44-е сутки среднего планового ремонта,
- на блоке №1 Ривненской АЭС - 25-е сутки среднего планового ремонта,
- на блоке №1 Запорожской АЭС - 24-е сутки среднего планового ремонта.
Напомним, мы писали о том, что Зеленский поручил достроить два энергоблока АЭС. Президент также подчеркнул важность отрасли для создания рабочих мест.
Ранее сообщалось, что белорусская АЭС остановила выработку электроэнергии. Турбина остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По состоянию на утро вторника, 9 февраля, в Украине из-за снега и сильного ветра обесточенными остались 273 населенных пункта
Согласно оптимистическому прогнозу, в 2021 году газ в Украине подорожает на 20%
В четверг, 28 января, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги
Части населения Кабинет министров Украины намерен компенсировать повышение тарифов на электроэнергию
Поставщик электроэнергии и газа YASNO предлагает клиентам мгновенный доступ к врачам - с помощью телемедицины