Перший крок до порятунку довкілля вже зробили

Таблицею Менделєєва - дихаємо, і таблицю Менделєєва - п'ємо. Цього тижня на президентському форумі "Україна-30" - визнали: українське довкілля у плачевному стані. Але розробили план - як врятувати. Яна Танчак зібрала найголовніші екологічні проблеми. І розповість - що вже зроблено та що збираються робити? І головне - чи допоможе?

Колись у цій річці на Черкащині вирувала сильна течія, а береги були вкриті заливними луками. Зараз, раніше могутній Тясмин, завширшки не більше ніж 15 метрів, місцями геть нагадує болото. Із кожним роком річка всихає.

Тетяна Юхно, жителька Думанців:

Скільки тут риби було раніше і гарної риби, щас одні карасики і то навертаються сльози, ви ж самі бачите село практично біля річки, а дітям покупатись немає де.

На березі річки розкинулося село Думанці. Уже кілька десятиліть місцеві не копають криниць - вода просто зникла. Лікарка Олена Плісенко нещодавно намагалася реанімувати криницю біля амбулаторії. Але...

Я думала може хоч для технічних цілей буде вона там водички тільки на дні - трошки і береш, а вона грязна та вода.

Старші жителі села пригадують - колись у кожного думанця був свій причал і човен. Та на початку п'ятдесятих років до річки дісталися радянські меліоратори - старе русло Тясмина змінили, а береги, немов сіткою, оточили осушувальними каналами.

Поки на Черкащині водойми пересихають, на Прикарпатті й Буковині чи не щороку річки виходять із берегів.

Улітку 2020-го повінь завдала збитків більше ніж на мільярд гривень. Велика вода руйнувала мости, дамби, дороги та затоплювала домівки людей.

Наталія Чолан, жителька села Розток, постраждала від повені у червні 2020 року:

Дуже стрімка, як ріка прям - ці потоки, як ріка, заливала подвір'я, і хату залило за пів години.

Проблемою води минулого тижня зацікавились і в РНБО. А кілька днів томУ про неї говорив навіть президент.

Володимир Зеленський, Президент України:

Буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України, побудовано чотири сучасні лабораторії і відповідно до європейських принципів почався державний моніторинг.

Цю заяву Володимир Зеленський зробив на форумі "Україна-30". Цього тижня там обговорювали екологію.

Володимир Зеленський Президент України:

Як зробити так, щоб наступні наші покоління побачили таку країну в прямому значенні цього слова "побачили", щоб бачити зміни їм ніколи не заважали дим, смог, інші екологічні проблеми.

Забруднене українське повітря - це ще одна з найгостріших проблем в країні. Лише минулоріч через викиди в повітря шкідливих речовин підприємства завдали шкоди на понад 800 мільйонів гривень.

У наступні десять років Україна, за європейським прикладом, планує скоротити їх на 65 відсотків. Інакше, за прогнозом еколога Євгенії Засядько, підприємці не зможуть експортувати свої товари в ЄС і отримувати іноземні інвестиції.

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Євгенія Засядько, еколог:

Таке поняття як зелене відновлення це і підтримання громадського транспорту, це розвиток зелених територій і містах це стале сільське господарство.

Але для цього, крім великих підприємств, на боротьбу за екологію мають стати й пересічні українці. Найперше - пересісти на електромобілі. І більше використовувати альтернативну енергетику - сонячні батареї та вітряки.

Перший крок до порятунку довкілля вже зробили. Президент прямо на форумі підписав закон про заборону використання пластикових пакетів. Такі пакети з українських супермаркетів зникнуть у березні наступного року. Їх мають замінити на паперові та біорозкладні.

Зважувати продукти можна і в свої торбинки. Водночас людей за використання пластикових пакетів не штрафуватимуть. Покарання стосуватиметься лише бізнесу.

Штраф за перше порушення: від тисячі семисот до майже трьох з половиною тисяч гривень. До 2023 року в такі пакети ще дозволятимуть пакувати м'ясо, рибу, сипучі продукти та лід. Далі - це стане табу. Ми в одному з найбільших продуктових гіпермаркетів України. Поліетиленові пакети тут практично біля кожного стенду. У деяких покупців їх десяток у руках. Поки набирають у поліетилен харчі, запевняють, заборону підтримують.

Дуже позитивно в нас уже є. Тільки ми вдома забули сєточки для овочів для фруктів.

Що нам думать хай нам положать бумажные тряпчаные с удовольствием только за.

- А у самих немає торбинок? Та есть, но как-то ж знаете по привичці.

- Ну мы купили только что много про запас пакетов себе домой. - А навіщо? - Ну потому что я их использую дома, мне удобно. Других вариантов альтернативы нет.

А це продуктовий супермаркет у столиці Бельгії - Брюсселі. Тут пластикові пакети заборонили ще 2 з половиною роки тому. У супермаркетах продають лише кульки з екопластику. Вони розкладається, але й коштують доволі дорого.

Їх почали продавати ще роки два тому. 50 центів, це недешево, але в інших магазинах - 5 штук за євро. І ними справді можна користуватися довго.

Як на мене, паперові пакети значно кращі за пластикові. Бо люди їх скрізь кидають - це недобре для природи і планети.

Я цим користувалася, мабуть, разів 20. У мене також є більші, якщо треба скупитися масштабніше. Я за збереження довкілля.

Разом із поліетиленовими пакетами заборонили в ЄС і одноразові тарілки, виделки, ложки, соломинки. А ще - палички для розмішування цукру в гарячих напоях та контейнери для їжі навинос.

Українська екоактивістка Анастасія Мартиненко шкідливість поліетиленових пакетів вивчає вже кілька років. Сама від них уже відмовилась. Пояснює: пакети це лише маленька частинка величезної проблеми з відходами. Бо еко- чи біопакети, які мають замінити пластик, - не менш шкідливі.

Анастасія Мартиненко, екоактивістка:

Те що там в середині є кукурудзяний крохмаль або будь-яка інша біологічна сировина, ще не означає що він повністю екологічний і повністю зроблений з природи скажімо так насправді там теж є свої пластифікатори, він коли буде розкладатись, він по суті розкладеться на всі ті хімікати, які є у нього в складі.

Щоб навести лад зі шкідливим сміттям, Верховна Рада має ухвалити закон про управління відходами. Він уже пройшов перше читання.

Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України:

Там такий принцип, що виробних платить. виробник тари-упаковки, відходів потенційних - він має заплатити в спеціальний фонд або їх утилізувати, переробити вторинно, зібрати.

На відміну від України, європейці рішучих дій від влади не чекають. А самі змушують її діяти. Кілька років тому суд у Нідерландах змусив Амстердам значно прискорити плани зі скорочення викидів парникових газів. Справу подали від імені дев'ятисот громадян і виграли її.