Переговоры Украины с МВФ: у Зеленского раскрыли детали [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. \
По его словам, украинская сторона постоянно проводит консультации с фондом.
Мы находимся в постоянном процессе консультаций с МВФ, и президент Украины сказал, что мы выполним все те задачи, которые взяли на себя. С этой точки зрения наше сотрудничество с МВФ - это решенный вопрос.
Советник главы государства добавил, что сейчас ведутся переговоры относительно дефицита бюджета.
То, что мы много тратим на безопасность и оборону - он (президент - ред.) прав, речь идет о тех условиях, которые у нас есть относительно дефицита государственных финансов. Этот дефицит будет уменьшен в следующем году и в 2023 году. Именно об этом идут переговоры между Минфином и МВФ.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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