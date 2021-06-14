Зеленский намерен продолжить сотрудничество с МВФ на особых условиях [ Редактировать ]
В пятницу, 14 июня, президент Владимир Зеленский выступил за продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает Офис президента.
По его словам, фонд должен предложить Украине особые условия.
Как пояснил Зеленский, Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому, по его мнению, несправедливо выдвигать Украине такие же требования, как другим странам.
Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное.
В то же время глава государства отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ является важным для Украины, потому что к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.
Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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