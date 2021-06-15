Сейм Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока-2" [ Редактировать ]
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Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию по российскому газопроводу "Северный поток-2". Польские депутаты назвали проект проявлением экспансионизма в отношении Украины и призвали Германию отказаться от его реализации.
Об этом сообщает польский телеканал TVN24.
"Сейм Республики Польша, выражая солидарность с нашими соседями в центральной Европе, находящимися под угрозой экспансионизма РФ, в особенности с Украиной, призывает ЕС и его государства-члены, в том числе, прежде всего, Германию, нашего союзника по НАТО и партнеру в Евросоюзе, отказаться от любой поддержки для реализации проекта газопровода "Северный поток-2", - говорится в резолюции.
Польские парламентарии также призвали принять меры, направленные на немедленное и эффективное прекращение строительства газопровода. "Мы призываем США как нашего союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода", - уточняется в документе.
В поддержку резолюции проголосовали 452 парламентария, против - только один.
Кроме того, депутаты Польши напомнили об агрессивных действиях России, в том числе - в Грузии в 2008 году и в Украине с 2014 года. "Экспорт углеводородов является источником финансирования российских вооружений и, как таковой, является важным инструментом агрессивной политики России не только в отношении соседних стран, но и других стран-членов ЕС", - отмечается в постановлении.
Ранее сообщалось, что Украина назвала единственное условие для запуска газопровода.
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