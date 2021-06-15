Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет считает необходимым газопровод "Северный поток-2" для его страны. Но считает, что он не должен шантажировать Украину.

По его словам, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения.

"И всегда существовало условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину или страны Балтии или Польшу", - заявил Лашет.

Он сообщил, что магистраль заработает в этом году.

"И когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. И такая договоренность существует на европейском уровне", - сообщил он.

Говоря о транзите газа, он отметил, что решения всегда выдаются на определенное время.

"И когда мы откажемся от газа. Мы находимся на пути к климатической нейтральности. И эту магистраль можно было бы использовать, например, для транспортировки водорода", - добавил он.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Поставки по ней могут начаться примерно через 10 дней. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.