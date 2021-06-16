В среду, 16 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что рассказал о формате переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире "Первого канала".

Так, по его словам, они могут провести разговор тет-а-тет.

Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности, необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества.

Главы государств - они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор.

Разговор Путина и Байдена начнется в компании главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.

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