Встреча Байдена и Путина: кто первым даст пресс-конференцию [ Редактировать ]
После встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным российский президент первым даст пресс-конференцию.Об этом в Twitter сообщила корреспондент CNN Кейтлен Коллинз.
Информация о том, что встреча будет проходить 4-5 часов, подтверждается.
По ее словам, Белый дом раскрыл следующие детали завтрашнего саммита - сначала на женевскую виллу Ла Гранж приедет Путин, а затем Байден.
Планируется как минимум две встречи:
- одна с участием президентов и глав внешнеполитических ведомств,
- вторая - расширенные делегации.
Встреча Байдена и Путина может длиться четыре или пять часов. После нее сначала проведут пресс-конференцию Путина, а затем Байдена.
Ранее "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.
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