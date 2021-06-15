После встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным российский президент первым даст пресс-конференцию.Об этом в Twitter сообщила корреспондент CNN Кейтлен Коллинз.

Информация о том, что встреча будет проходить 4-5 часов, подтверждается.

По ее словам, Белый дом раскрыл следующие детали завтрашнего саммита - сначала на женевскую виллу Ла Гранж приедет Путин, а затем Байден.

Планируется как минимум две встречи:

одна с участием президентов и глав внешнеполитических ведомств,

вторая - расширенные делегации.

Встреча Байдена и Путина может длиться четыре или пять часов. После нее сначала проведут пресс-конференцию Путина, а затем Байдена.

Ранее "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.

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