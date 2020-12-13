"Это богохульство и подстрекательство к насилию": страшного двойника Джоли посадили на 10 лет [ Редактировать ]
В Иране, известную своей пугающей внешностью звезду Instagram 19-летнюю Фатиму Хишванд, которая более известна по псевдониму Сахар Табар, приговорили к 10 годам лишения свободы за кощунство и призыв к насилию.
Стоит отметить, что девушка прославилась жуткой внешностью, которую она так видоизменила из-за дикого желания быть схожей с Анджелиной Джоли.
Звезду обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи и арестовали.
По данным СМИ, адвокат девушки подтвердил иранской журналистке Масих Алинеджад, что двойник Джоли действительно получила срок на 10 лет лишения свободы.
В связи с этим, журналистка обратилась к американской актрисе Анджелине Джоли с просьбой о помощи.
Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорога Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка
Стоит отметить, что Сахар Табар получила популярность в Instagram благодаря тому, что стала "зомби-версии" Анджелины Джоли. Девушка изменила себя до неузнаваемости, она сделала себе впалые щеки, кончик носа и пухлые губы, а также слишком выделила глаза.
Благодаря своему экстравагантному виду Сахар начала стремительно набирать подписчиков. Но как она заявила, что ее внешность - это всего лищь результат макияжа и цифрового редактирования, а не многочисленных операций. Но на самом деле, поклонница звезды ложилась под скальпель хирурга 50 раз! И все ради внешности мечты.
Важно, что у нее уже были проблемы с полицией в прошлом году. Она попала за решетку после ареста в октябре 2019 года, после того, как представители общественности подали на нее жалобу. Сахар обвинили в кощунстве, оскорблении действующего кодекса страны, призывах к насилию и совершению коррупции.
Напомним, ранее Джорджа Клуни госпитализировали из-за стремительного похудения. За четыре дня до того, как он должен был явиться на съемочную площадку, его срочно доставили в больницу с болями в животе.
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