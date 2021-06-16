Кабмин отменил контроль самоизоляции при возвращении из-за границы через приложение "Дія" [ Редактировать ]
Источник: аэропорт "Борисполь"
Кабинет министров отменил контроль самоизоляции для украинцев при возвращении из-за границы через мобильное приложение "Дія" ("Вдома"). Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
С завтрашнего дня не нужно устанавливать мобильное приложение "Вдома", когда вы возвращаетесь в Украину из-за границы. Пока у нас все области находятся в "зеленой зоне", Кабмин ослабляет карантинные ограничения. Если ситуация изменится и будет новая волна заболеваемости, нужно будет снова загружать приложение.
За прошлый год приложением "Вдома" воспользовались почти миллион человек. Его устанавливали те, кто возвращался из-за границы и должен был провести на самоизоляции 14 дней. Чтобы досрочно завершить карантин, нужно сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19.
Министр подчеркнул, что загрузка приложения "Вдома" была добровольной. Если человек не желает устанавливать программу, то он должен пройти обсервацию в определенном месте, например, в гостинице.
8 июня Кабмин разрешил при въезде в Украину предъявлять экспресс-тест на коронавирус или паспорт о вакцинации.
Ранее "Подробности" писали о том, какие существуют правила въезда в разные страны, какие нужны документы, справки и куда пускают граждан Украины.
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