Нові санкції проти Білорусі. Посли країн ЄС затвердили вже четвертий пакет обмежень за репресії та примусову посадку літака "Райнейр" у Мінську, з якого зняли опозиційного блогера Романа Протасевича. Замороження активів та заборона на видачу віз стосується сімдесяти восьми причетних осіб та семи організацій.

Як повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк, рішення опублікують 21-го червня, тоді ж воно набуде чинності. Загалом у санкційному переліку ЄС уже 84 людини. Серед них - сам Лукашенко, його син Віктор, голова білоруської ЦВК, силовики, судді та кілька підприємств, що фінансують режим невизнаної білоруської влади.