Дизайнер по имени Макароны 85 назвал своего сына HTML [ Редактировать ]
Веб-дизайнер из Филиппин Мак Паскуаль, который на прошлой неделе стал отцом, назвал своего новорожденного сына HTML.
Таким образом молодой отец решил вложить в ребенка частичку своей профессии, пишет internetua.com.
HTML - язык разметки веб-страниц. Новость о необычном имя ребенка стала вирусной на Филиппинах.
Отмечается, что необычные имена являются старой традицией семьи Мака. Так, сам мужчина был назван в честь итальянского блюда, его полное имя - Макароны 85. А его сестра по имени Спагетти 88 назвала своих детей Сыр Пимиента и Сыр Пармезан.
Ранее сообщалось, что Илон Маск забыл имя сына. Курьезный инцидент произошел во время посещения предприятия Giga Berlin для Tesla. Также мы писали о том, что ребенка назвали в честь антисептика.
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