В семье певца Виктора Павлика и его жены Екатерины долгожданное пополнение - родился мальчик. Фото сына и измученной, но счастливой супруги музыкант опубликовал в соцсетях.

Сегодня, 15 июня 2021, в 2:40, Михасик Павлик, 53 см, 3400. Слава Господу Богу!

Для 55-летнего Виктора Павлика Михаил стал четвертым ребенком, а для его 27-летней жены Екатерины Репяховой - это первенец.

У артиста есть сын Александр от первой жены Лидии и дочь Кристина от второго брака со Светланой. Третья жена Лариса Созаева родила ему сына Павла. В августе прошлого года он скончался от онкологического заболевания. Ему был 21 год.

Сын Виктора Павлика Павел

Екатерина Репяхова стала его четвертой женой, она моложе супруга на 29 лет. Екатерина работала концертным директором Павлика, а в 2015 году у них начался служебный роман. Пара узаконила отношения 29 мая 2020 года, а свадьбу до сих пор не сыграли.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова расписались в мае 2020 года

Ранее "Подробности" сообщали, что у Виктора Павлика родился внук.