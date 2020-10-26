В Швейцарии семейная пара назвала свою дочь Твифией (Twifia) в честь телекоммуникационной компании Twifi, чтобы получить возможность бесплатно пользоваться ее услугой доступа в интернет на протяжении 18 лет. Об этом сообщает телеканал FOX TV.

Так, интернет-провайдер заявил, что возможность бесплатного доступа в интернет будет предоставлена любой семье, которая назовет своего новорожденного ребенка именем Twifius, если это будет мальчик, или Twifia, если это будет девочка. Бесплатная услуга будет предоставляться до достижения ребенком возраста 18 лет.

Для того чтобы начать получать услуги доступа в интернет бесплатно, родители ребенка, названного в честь швейцарской телекоммуникационной компании, должны загрузить копию свидетельства о его рождении через специальную форму на официальном сайте компании Twifi. Предложение до сих пор в силе.

"Мы хотели бы оставаться анонимными для окружающих, потому что мы не хотим оправдываться перед ними. Ведь обвинение нас в том, что мы продали имя нашего ребенка, сильно ударит по нашей репутации. Нам тоже немного стыдно", - сказал отец Твифии.

Отмечается, что пара планирует использовать деньги, которые они сэкономят на оплате услуг доступа в интернет, чтобы открыть сберегательный счет для своей дочери, которым она сможет воспользоваться по достижению совершеннолетия.

Ранее мы писали о том, что ребенка назвали в честь антисептика.