"Коронавирусное" имя: ребенка назвали в честь антисептика [ Редактировать ]
В Индии родители родившегося во время пандемии коронавируса ребенка дали ему имя Санитайзер. Об этом сообщает The Mirror.
Отмечается, что таким образом семья решила отложить в памяти то страшное время, в которое их сын появился на свет.
"В борьбе с коронавирусом была использована многочисленная медицинская техника, лекарственные препараты и дезинфицирующие средства, в числе которых был и санитайзер", - говорится в сообщении.
По словам родителей мальчика, врачи на имя отреагировали с улыбкой. Они считают, что когда люди будут вспоминать о коронавирусе, то скажут, что именно это химическое средство помогало им бороться с инфекцией.
Поскольку пандемия касается всего человечества,такой поступок семейная пара считает своим вкладом в борьбу с распространением опасного вируса.
Ранее сообщалось, что в Индии детей назвали в честь коронавируса.
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