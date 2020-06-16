В Индии родители родившегося во время пандемии коронавируса ребенка дали ему имя Санитайзер. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что таким образом семья решила отложить в памяти то страшное время, в которое их сын появился на свет.

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"В борьбе с коронавирусом была использована многочисленная медицинская техника, лекарственные препараты и дезинфицирующие средства, в числе которых был и санитайзер", - говорится в сообщении.

По словам родителей мальчика, врачи на имя отреагировали с улыбкой. Они считают, что когда люди будут вспоминать о коронавирусе, то скажут, что именно это химическое средство помогало им бороться с инфекцией.

Поскольку пандемия касается всего человечества,такой поступок семейная пара считает своим вкладом в борьбу с распространением опасного вируса.

Ранее сообщалось, что в Индии детей назвали в честь коронавируса.