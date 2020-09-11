На Рівненщині чиновники "забули" зарахувати до школи 11 першокласників

У селищі Млинів на Рівненщині першачки разом з батьками прийшли під паркан гімназії, бо в сам навчальний заклад їх не пускають! І зовсім не через "червоний" карантинний режим