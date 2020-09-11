Илон Маск забыл имя сына [ Редактировать ]
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не сразу понял, о ком идет речь, когда журналист назвал имя его четырехмесячного сына. Об этом сообщает UNILAD.
Курьезный инцидент произошел во время посещения предприятия Giga Berlin для Tesla, которое сейчас строится в Германии.
Миллиардера спросили, как дела у малыша X Æ A-12. Маск попросил повторить вопрос, после чего рассмеялся и ответил: "О, вы имеете в виду моего ребенка".
Глава Tesla пошутил, что имя его сына звучит "как пароль". Он добавил, что у мальчика все хорошо.
Ранее Илон Маск молниеносно потерял миллиардное состояние. Читайте также, Илон Маск сделал заявление по поводу пирамид.
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