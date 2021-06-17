"Налог на Google", который обязывает крупные иностранные компании платить налоги в украинский бюджет за предоставление электронных услуг, приведет к подорожанию популярных сервисов в Украине. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров сайту "Сегодня".

Компании, скорее всего, не поднимут стоимость своих услуг на всю сумму НДС (20% от стоимости услуги - ред.) - это отрегулирует сам рынок. Думаю, у финансового комитета, который разрабатывал этот законопроект, есть финансово-экономическое обоснование.

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Министр уточнил, что Украина - не первая страна, которая вводит налог для интернет-гигантов. По данным Федорова, уже более 80 государств внедрили похожие подходы. Главная задача нового налога - помочь развиваться отечественной IT-сфере.

Сейчас уравняли условия для украинских и зарубежных компаний. То есть сейчас появилась единая и прозрачная система координат. Ведь украинские компании и так платят НДС. У нас есть очень крутые украинские компании, которые активно развиваются. Например, MEGOGO. Это украинская компания, которая активно развивается, продает легальный контент, оплачивает авторские права. То есть чистая, белая компания. Но она находилась не в равных условиях с международными компаниями. А теперь условия равны. Мне кажется, это хорошо.

Эксперты IT-рынка прогнозируют, что иностранные интернет-компании полностью переложат НДС на конечных потребителей. Для украинцев примерно на 20% подорожают:

подписки на Netflix, Apple music, Youtube music и другие видео-, кино- и музыкальные сервисы;

подписки на фотобанки и интернет-издания;

платные приложения в Google Play и App Store, в том числе игры;

платные стикеры и звонки на стационарные телефоны в Viber или Skype;

увеличение объема облачного хранилища или места в почтовом ящике (например, Gmail);

доступ к базам данных;

интернет-телевидение;

дистанционное обучение через интернет.

Услуги, которые были бесплатными, такими и останутся.

В ближайшее время в Украине подорожают не только цифровые сервисы. Напомним, что Кабмин предлагает Раде расширить земельный налог и вести НДС на продажу квартир в новостройках.