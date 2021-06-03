В четверг, 3 июня, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

Закон отменяет налог на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг.

Для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, вводят упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога на добавленную стоимость на услуги, которые они предоставляют в Украине.

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Ранее глава финансового комитета Рады Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам, государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Закон определяет перечень электронных услуг. Документ включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг (B2C).

Предусмотрена также упрощенная процедура регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов. Она может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале. Уплата налогового обязательства для нерезидента будет в иностранной валюте.

Нерезидентов освобождают от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует дополнительно собрать 60 млрд гривен налогов.

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