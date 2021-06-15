Рада поддержала налоговую амнистию: как легализовать теневые доходы [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Верховная Рада во вторник, 15 июня, приняла во втором чтении законопроект №5153 о детенизации доходов и добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"У граждан, накопивших свои активы с уклонением от налогообложения появится возможность их легализации. Они смогут открыть свои истинные доходы, легально их использовать, при этом, избежав ответственности. Хочу еще раз напомнить о том, что налоговая амнистия является добровольной", - прокомментировал документ в своем Telegram-канале глава парламентского комитета вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
Чтобы без штрафов и наказаний легализовать свои богатства, подпольным миллионерам и воротилам теневого бизнеса дали один год - амнистия действует с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022-го.
В одноразовой добровольной декларации могут быть отражены следующие активы физлица:
- валютные ценности (за исключением средств в наличной форме);
- ценные бумаги;
- движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц, находящихся/зарегистрированных как в Украине, так и за рубежом.
Амнистия капиталов не бесплатная. При декларации своих богатств гражданам придется поделиться с государством.
Ставки сбора с декларирования:
- 5% от валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине. В качестве альтернативы можно заплатить в течение года тремя равными платежами, но по ставке 6%.
- 9% от валютных ценностей, размещенных за рубежом. Альтернатива - 11,5%, но в течение года.
- 2,5% от стоимости с государственных облигаций Украины, приобретенных в период с 1 сентября 2021 до 31 августа 2022 года. Альтернатива - 3%.
Сбор должен быть оплачен в течение 30 календарных дней с даты подачи одноразовой добровольной декларации.
Не нужно декларировать:
- квартиру общей площадью до 120 кв. м или дом до 240 кв. м;
- нежилые строения коммерческого назначения общей площадью до 60 кв. м;
- земельные участки, размер которых не превышает 2 га для ведения личного сельского хозяйства, 12 соток для садоводства, 25 соток в селах, 15 в поселках и 10 в городах для строительства домов, 1 сотка - для гаража;
- личное транспортное средство (кроме легкового авто с объемом двигателя более 3000 куб. см и/или рыночной стоимостью свыше 375 минимальных зарплат, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров более 80 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера);
- другие активы стоимостью менее 400 тыс. грн.
Не попадают под налоговую амнистию:
- капиталы, заработанные преступным путем;
- активы, которые находятся на счетах или расположены (зарегистрированы) на территории России, которая в Украине признана государством-агрессором;
- лица, которые находятся в санкционных списках.
В марте 2021 года глава Налоговой службы Алексей Любченко заявил, что ежегодные потери Украины от схем по уклонению от уплаты налогов составляют $7,7 млрд.
Как сообщали "Подробности", Минфин подготовил ряд изменений в Налоговый кодекс, которые позволят дополнительно собрать в бюджет 60 млрд гривен в год.
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