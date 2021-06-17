В четверг, 17 июня, в Киеве происходят массовые "минирования" объектов, правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На электронную почту столичной полиции поступило письмо о заложенной взрывчатке.

Так, поступила информация о минировании станций метро:

"Крещатик",

"Золотые ворота",

"Дворец спорта",

"Университет",

Центрального железнодорожного вокзала,

одного из самолетов в аэропорту Борисполь.

К проверке этой информации были задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи.Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории предположительно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов.

При необходимости проводится эвакуация граждан.

Отметим, что по последним данным правоохранители завершили проверку на станции "Дворец спорта". Взрывчатку там не нашли.

Сейчас на вход и выход закрыли станцию "Университет". Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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