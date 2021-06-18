Потруїлися люди і у Харкові. Після вечері у ресторанах японської кухні 34 особи потрапили до лікарні. Серед них 22 дорослих і 12 дітей.

Усім поставили крапельниці, а потім відпустили по домівках, повідомили у міськраді. Два ресторани - закрили для проведення дезінфекції. А Держпродспоживслужба рекомендує взагалі їх зачинити до кінця розслідування.