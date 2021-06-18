У Харкові японська кухня "відправила" 34 людини до лікарні [ Редактировать ]
Потруїлися люди і у Харкові. Після вечері у ресторанах японської кухні 34 особи потрапили до лікарні. Серед них 22 дорослих і 12 дітей.
Усім поставили крапельниці, а потім відпустили по домівках, повідомили у міськраді. Два ресторани - закрили для проведення дезінфекції. А Держпродспоживслужба рекомендує взагалі їх зачинити до кінця розслідування.
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