Сеть АЗК ОККО открыла в Одессе, по адресу – ул. Пестеля, 2А, новый автозаправочный комплекс, чья архитектурно-инженерная конструкция не имеет аналогов в Украине. Роль покрытия над операторной, летней террасой, навесом над зоной топливно-раздаточных колонок и переходным навесом играют солнечные панели. Ожидается, что благодаря такому решению АЗК будет покрывать до 70% своих потребностей в электроэнергии за счет собственной генерации, а в наиболее солнечные месяцы даже сможет обеспечивать себя электроэнергией полностью.

Всего на новом АЗК установлено 316 солнечных панелей общей площадью покрытия 622 квадратных метра. По прогнозам, они смогут генерировать более 130 тысяч киловатт-часов электроэнергии в год. Сеть ОККО инвестировала в этот проект более 2 миллионов гривен. В ближайшее время компания планирует разместить солнечные электростанции еще более чем на 80 своих заправках в разных регионах Украины.

"Новый автозаправочный комплекс в Одессе уникальный и по дизайну, и по функционалу. Мы видели похожие заправки в Венгрии, других странах Европы, но в Украине это первый такой объект, –рассказывает вице-президент сети ОККО по развитию и техническому обеспечению Александр Гегедыш. – Наша компания уже использует солнечную энергию в своей деятельности и в дальнейшем намерена активно развивать это направление. Ведь мы рассматриваем его не только в контексте бизнес-выгоды, но и с точки зрения развития альтернативных источников энергообеспечения, сбережения исчерпаемых ресурсов как в рамках компании, так и в стране в целом".

Одесский АЗК на Пестеля – это уже 11 автозаправочный объект в сети ОККО, где работают солнечные панели. Кроме того, крупнейшая в Западной Украине фасадная солнечная электростанция смонтирована на здании главного офиса компании во Львове. Она состоит почти из 1000 панелей, которые покрывают 7-этажное здание. В течение 2021 года ОККО намерена инвестировать в развитие солнечных источников энергообеспечения более 40 миллионов гривен.