В пятницу, 18 июня, глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил о том, что Министерство здравоохранения Украины потратило на вакцинацию населения 7,9 млрд гривен, при этом еще 2,6 млрд остаются неиспользованными.

До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд гривен на закупку вакцины от коронавируса. На сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд гривен, из которых 1,1 млрд в начале июня.

По его словам, из этих средств на закупку препаратов против коронавируса ушло 7,8 млрд гривен. Также на приобретение шприцов было потрачено 41 млн гривен, на раствор - 3,8 млн, на контейнеры для сбора медицинских отходов - 18 млн гривен.

За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, - почти 276 грн.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области откроют еще три центра вакцинации.

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