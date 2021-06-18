Газ отечественной добычи, который идет на нужды населения, не должен продаваться по цене импортного. Однако правительство не собирается снижать тарифы, продолжая затягивать тарифную удавку на шеях людей. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в Верховной Раде в пятницу, 18 июня.

Он отметил, что, несмотря на огромные долги населения за услуги ЖКХ, которые составляют около 75 млрд грн., власть даже не думает снижать тарифы. «При себестоимости украинского газа в 3000 грн. его продают людям по 7000 и выше. Отменен льготный тариф на электроэнергию, что особенно сильно ударило по социально незащищенным гражданам», – сказал Юрий Бойко.

Парламентарий акцентировал, что снизить стоимость газа для населения можно. Для этого нужно сформировать единую цену, смешав отечественный и импортный газ. "Необходимо взять газ собственной добычи, смешать его с импортным и сделать единую цену для населения. Также снизить газодобывающим компаниям плату за пользование недрами, отменить НДС на газ. Это обеспечит прозрачное тарифообразование по экономически обоснованным формулам", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик подчеркнул, что бездумная тарифная политика нынешней власти ведет лишь к усилению кризиса неплатежей, что угрожает стабильности работы системы ЖКХ. "Постоянный рост тарифов, которые являются просто непосильными для людей, ведет к накоплению долгов. Это грозит коллапсом и в коммунальной сфере, и у энергетиков. ОП-ЗЖ требует установить мораторий на повышение тарифов. Соответствующие законопроекты зарегистрированы нами в Верховной Раде, и мы призываем парламент их поддержать. Тарифному издевательству над людьми должен быть положен конец", – резюмировал Юрий Бойко.