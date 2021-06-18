У Запоріжжі двоє містян опинилися у реанімації з ботулізмом - вони зараз у тяжкому стані. За даними ДСНС, це чоловік та жінка, які днями вживали в'ялену рибу, куплену у торговельній мережі.

А у Харкові після вечері у двох різних ресторанах японської кухні до лікарні потрапили 45 людей. Серед них - 17 дітей. Усім поставили крапельниці, а потім відпустили по домівках. Ресторани закрили для проведення дезінфекції. А Держпродспоживслужба рекомендує взагалі їх зачинити до кінця розслідування.

Олена прийшла до дитячої лікарні привітати сина подруги. У середу ввечері хлопець із мамою був у ресторані в центрі Харкова. І вже зранку хлопцю стало зле.

Олена, подруга захворілих:

Пришли покушать суши. Вечером. На следующий день днем, поднялась высокая температура, маму вызвали из школы, позвонили из школы, сказали, что в районе 40 температура, приезжайте, забирайте.

Висока температура й ознаки харчового отруєння за кілька годин з'явилися і в мами хлопчика. Тепер вони обоє в лікарні.

Олена, подруга захворілих:

У мамы в районе 39 температура держится, у младшего где-то 40,5 поднимается температура. Рвота, диарея, очень высокая температура, большая слабость. Предварительно - сальмонеллез.

Загалом з від учора до лікарень потрапили 41 дорослий та 14 дітей. До лікарень везли цілими сім'ями. Двох дорослих вже виписали. А чотирьох відправили до інфекційної лікарні в місто Валки, бо в Харкові інфекційні ліжка всі зайняті.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця Харківського міського голови:

У нас в 19 лікарню мати приїхала з 5-річною дитиною, ми почали лікувати дитину, а потім мати нам продемонструвала всі симптоми, які теж відносяться до гастроентерологічної інфекції, і ми почали лікувати маму. Всім капають, роблять детоксикацію.

Усі, хто отруївся, кажуть, їли суші. Директорка ресторану каже, закрили заклад, тільки-но почали з'являтися повідомлення про отруєних.

Тетяна Бей, директор ресторану:

В основном это заказы суши-бар, это сеты, в которые в наборы входят не только рыба, там входит и курица и омлет. По этому, как только мы получили первые наши жалобы, во-первых мы все списали, то чем там пользовались.

Наразі ресторан і всі продукти, які там використовувалися, перевіряють в лабораторії.

Віктор Агудін, керівник служби безпеки мережі ресторанів:

Мы сдали буквально все на исследовании: вплоть до огурцов и помидоров - не только рыбу, не только рис, не только соусы, и яйца, и курицу - мы всё сдали на исследование. Для нас крайне важно понять источник заболевания.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею "порушення санітарних правил", що передбачає до трьох років позбавлення волі.