Нині кордони для українських туристів відкрили 12 країн.

Німеччина дозволить в'їзд повністю вакцинованим українцям з 25 червня. А от у Болгарію, Туреччину, Грецію та Хорватію можна потрапити ще й за наявності негативного ПЛР-тесту або з довідкою про те, що людина перехворіла не більш як за пів року до виїзду.

З довідкою про вакцинацію можна полетіти і до Угорщини. А за ПЛР-тестами приймають Кіпр і Єгипет.

Без обмежень пускають у Чорногорію, Албанію та Північну Македонію, а звідти - без тесту й до сусідньої Сербії.