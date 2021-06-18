12 країн відкрили кордони для українських туристів [ Редактировать ]
Нині кордони для українських туристів відкрили 12 країн.
Німеччина дозволить в'їзд повністю вакцинованим українцям з 25 червня. А от у Болгарію, Туреччину, Грецію та Хорватію можна потрапити ще й за наявності негативного ПЛР-тесту або з довідкою про те, що людина перехворіла не більш як за пів року до виїзду.
З довідкою про вакцинацію можна полетіти і до Угорщини. А за ПЛР-тестами приймають Кіпр і Єгипет.
Без обмежень пускають у Чорногорію, Албанію та Північну Македонію, а звідти - без тесту й до сусідньої Сербії.
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