У п'ятницю ввечері, 18 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" спеціальний кореспондент "Подробиць" Дмитро Анопченко розповів, як у Штатах оцінюють саміт президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна у Женеві.

"Кілька годин тому з'явились свіжі дані опитування громадської думки. Запитали у американців, як вони ставляться до цього турне Байдена (тобто, не тільки до Женеви, але й до поїздки зокрема до Брюселю). 44% американців сказали, що цілком задоволені, рівно 22% сказали "асолютно задоволені". Але 40% сказали, що вони абсолютно незадоволені ані цим візитом, ані тим, як Байден проводить зовнішню політику", - заявив він.

Він додав: "Якщо взяти пресу, тут інший відсоток: десь 70 на 30. 70% - це оцінки провідних американських ЗМІ. Вони звісно пишуть, що це візит, від якого не чекали багато, але отримали більше, ніж чекали. В той же час є газети більш жовті, які пишуть, що це абсолютний провал. По великому рахунку, Америка розділена".

Журналіст також прокоментував заяви президентів щодо України.

"Наприклад, Путін, вийшовши до преси на прес-конференції сказав, що про Україну говорили побічно. Після цього звертаються до високопоставленого представника американської адміністрації, яка сказала, що ні, про Україну говорили. Більше того, це був такий камінь спотикання і те, що найбільш розділило Путіна і Байдена".

Нагадаємо, 16 червня у Женеві відбувся саміт президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Основними темами перемовин стали перспективи розвитку двосторонніх відносин, стратегічна стабільність, пандемія, боротьба з кіберзлочинністю. Лідери країн також обговорювали ситуацію в Україні та Білорусі.