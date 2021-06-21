В селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате взрыва пострадали 8 человек. Из них двое были госпитализированы, в том числе ребенок 2008 года рождения, еще шестеро после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек. Из пострадавшей квартиры огонь распространился на 4, 5 этажи и кровлю.

Несущие конструкции дома не пострадали, в квартире, где прогремел взрыв, вылетели окна. Площадь возгорания по всей крыше дома составила 650 кв. м., пожарные уже ликвидировали огонь.

Спасатели заявили, что причины взрыва пока не известны. Этим будут заниматься правоохранители.

Напомним, что в ночь на пятницу, 18 июня, на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв.