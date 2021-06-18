В пятницу, 18 июня, на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба "Луганскгаза".

Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов.

Также отключен от газа 21 коммунально-бытовой объект. Утром огонь удалось погасить. Восстановить подачу газа отключенным абонентам планируется по завершению работ на объекте.

Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошёл взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается.

Место происшествия оцеплено. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщали, что в субботу, 12 июня, в Одессе произошел мощный взрыв на подстанции. По предварительной информации, ЧП случилось на ПС 110/10 кВ "Артиллерийская".

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