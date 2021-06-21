Дах тече, підлога просідає, стіни доїдає грибок. А на додачу ще й туалет на вулиці. Так виглядає школа в одному з сіл на Закарпатті. Там навчається майже 150 дітей. Чому будівля опинилася у такому стані? Та чи є надія на зміни?

Дірки задуті монтажною піною. Так учителі Ракошської гімназії латають дах школи. Коли не допомагає, в нагоді стають відра. У педагогів є багато лайфхаків, як не дати воді потрапити у приміщення.

Ольга Мандзич, вчителька Ракошської гімназії Вишківської селищної ради Хустського району:

Відра для того, щоб зі стелі капала вода у відра, потім ми з відер виливаємо воду для того, щоб не протікало нам у класи.

Та проблеми в закладі на цьому не закінчуються, школа тріщить по швах. Від постійної вологи та сирості зіпсувалася підлога. У деяких класах навіть утворилися ями.

Олександр Мандрик, директор Ракошської гімназії Вишківської селищної ради Хустського району:

Тут підлога у такому стані невтішному, без сумніву. Дошки старі відносно, ну і двері не найліпші.

І тут не обходиться без винахідливості вчителів.

Олександр Мандрик, директор Ракошської гімназії Вишківської селищної ради Хустського району:

Це все проламлюється. То ДВП серед року розклали. Та ДВП тепер вже лиш прикрились, як мертвого, бо там все - низ проламлюється. Дошка згниває, бо грибок. Цій дошці два роки - от, бачите.

Такі підручні засоби рятують тільки візуально. Директор розповідає: заклад зведений у середині 90-х, і ремонту з того часу не проводили. Крім підлоги та даху, потребують заміни й вікна та двері. Шкільні вбиральні тут на вулиці. А ось такий вигляд має спортзал.

Євген Мандрик, вчитель Ракошської гімназії Вишківської селищної ради Хустського району:

Відкриваємо спортзал - протікає стеля вже декілька років, намагалися її трохи підлатати, але безуспішно. Сильно вже обвалюється штукатурка, від цього і підлога досить сильно постраждала.

А ще тут стіни у тріщинах, вкриті пліснявою. Вікна розбиті, є проблеми з освітленням. Чиновники кажуть: грошей у районі немає. Віднедавна гімназія перейшла у спадок Вишківській громаді. Тут переконують - цього літа кошти зможуть виділити тільки на ремонт підлоги у 4-х класах.

Ярослав Гайович, Вишківський селищний голова:

Виготовити проєктно-кошторисну документацію на облаштування внутрішньої вбиральні. Проєкт уже готовий, з експертизою - це 1,300. Ми прийняли про виготовлення ПКД на заміну даху - це 1,6. У межах поточного ремонту виділити близько 200 тисяч на підлогу.

На ремонт спортзалу треба ще 4 млн грн. Грошей у громаді на все не вистачить, бо недоотримали 8 млн до бюджету. З простягнутою рукою голова ОТГ вже звернувся і до нардепів, і до обласної ради. Вчителі сподіваються, що з першого вересня діти навчатимуться у відремонтованих класах.