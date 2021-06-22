Проїхати велосипедом дозволено як всередині зони, так і за її межами, по сусідніх селах

Найбільше постраждала від пандемії світова туристична індустрія. За даними Всесвітньої туристичної організації при ООН, на перший квартал цього року падіння галузі склало 83%.

Попри це, учасники ринку, зокрема й в Україні, готують туристичні принади на майбутнє. Одна з таких, відома на весь світ, Чорнобильська зона відчуження. Там гостей не бракує вже зараз, і, як можна передбачити, побільшає невдовзі, тому для них продовжують відкривати нові послуги. Про одну з таких - Тетяна Радченко.

Замість звичайного туру можна організувати велотур просторами Чорнобиля. Проїхати велосипедом дозволено як всередині зони, так і за її межами, по сусідніх селах.

Вперше легально проїхала Чорнобильською зоною велосипедом група з 19 осіб. Стартували учасники з села Страхолісся. Попереду на них чекало ще 7 нових локацій. Зокрема, місцеві селища, екопарк, де проживає понад 700 тварин, та екскурсія самою зоною відчуження. Це не перший велотур у історії Оксани, але найочікуваніший.

Оксана, учасниця велотуру:

Тут дуже багато додаткових знань про розвиток нашої енергетичної системи, про історію цієї зони, тому я вважаю, що ця подорож буде дуже насиченою.

До велотуру може долучитися кожен охочий.

Наталія Тулюлюк, організаторка, інструкторка:

Для того щоб організувати групу треба мати сертифікованого гіда в зоні, треба узгодити групу в зоні, тобто попередньо всіх зареєструвати людей.

Утім, як зазначають організатори, є і винятки. Наприклад, не може потрапити до зони відчуження особа, яка не досягла повноліття. Перед поїздкою група обов'язково проходить інструктаж.

Наталія Тулюлюк, організаторка, інструкторка:

Ми повністю повинні бути вдягнені не повинно бути відкритих участків тіла ми не маємо їсти на свіжому повітрі, тобто ми можемо пити під час їзди, але ми не можемо їсти будь що, ми не можемо торкатися різних предметів, заходити в різні будинки.

Кожен учасник велоподорожі має при собі електронний документ.

Електронний квиток на бумазі про то, что я могу попасть в зону.

Велотур є цілком безпечним. Рівень радіації в місцевих селах у нормі.

Здесь меньше чем в Киеве, в городах чуть выше уровень радиации.

У кожного учасника туру є дозиметр, який визначає рівень радіації та те, до яких об'єктів не варто наближатися. За день екскурсії людина отримає приблизно таку ж дозу радіації, як за двогодинний політ у літаку або значно менше, ніж при рентгенографії.