"Живє Бєларусь!" може бути поза законом. Білоруська влада хоче заборонити гасло, яке стало одним з символів протестів проти Лукашенка. У МВС держави схвалили проєкт відповідного акту. У ньому гасло "Живє Бєларусь", яке під час Другої Світової використовували білоруські партизани, хочуть прирівняти до нацистської символіки.

Раніше подібне озвучували і щодо історичного національного прапору Білорусі - біло-червоно-білого - ще одного символу протестів...

Тим часом Захід посилює санкції проти режиму Лукашенка - за репресії щодо опозиції. Слідом за ЄС, свій "чорний список" оприлюднили США. У ньому - 16 осіб та 5 організацій. Серед них - прессекретар Лукашенка, командувач внутрішніми військами, голова КДБ Білорусі.