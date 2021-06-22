Гасло "Живє Бєларусь" під забороною: режим Лукашенка посилює тиск на опозицію [ Редактировать ]
"Живє Бєларусь!" може бути поза законом. Білоруська влада хоче заборонити гасло, яке стало одним з символів протестів проти Лукашенка. У МВС держави схвалили проєкт відповідного акту. У ньому гасло "Живє Бєларусь", яке під час Другої Світової використовували білоруські партизани, хочуть прирівняти до нацистської символіки.
Раніше подібне озвучували і щодо історичного національного прапору Білорусі - біло-червоно-білого - ще одного символу протестів...
Тим часом Захід посилює санкції проти режиму Лукашенка - за репресії щодо опозиції. Слідом за ЄС, свій "чорний список" оприлюднили США. У ньому - 16 осіб та 5 організацій. Серед них - прессекретар Лукашенка, командувач внутрішніми військами, голова КДБ Білорусі.
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