Що вибухнуло у Білогородці? Відучора це питання не дає спокою жителям селища на Київщині. Ще б пак: вибух і пожежа, які забрали життя однієї особи, травмували п'ятьох та залишили кілька сімей без домівок, напередодні стали найрезонанснішою подією в околицях столиці.

Особливу увагу громадськості звернуло на себе і повідомлення рятувальників, які твердили: вибух у одній з квартир багатоповерхівки спричинив аж ніяк не газ...

Усі останні вісті щодо білгородської трагедії зібрав Руслан Смєщук.

Причиною масштабної вчорашньої пожежі в Білогородці стала спроба приховати жорстоке вбивство. Злодій позбавив життя власника квартири на третьому поверсі - при цьому вирізав частину внутрішніх органів, а після підпалив приміщення.

Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області:

Експертизою було встановлено, що він помер не від пожежі, а внаслідок нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень - у нього перерізане горло, нанесено три удари ножем, вирізане серце і частина легенів.

Наразі підозрюваного затримано. Про нього відомо, що це 43-річний моряк далекого плавання, родом він з Севастополя.

Що ж до погорільців, двоє з трьох ушпиталених уже виписалися з лікарні. У медзакладі лишається лише дванадцятирічний хлопець - він досить сильно отруївся чадом. Медики кажуть, що життю дитини нічого не загрожує.

Місцева влада зараз займається розселенням людей, які залишилися без даху над головою, і яким нікуди йти.

Микола Ляшенко, голова Бучанської райдержадміністрації:

14 осіб розміщені в житло - де вільні квартири, що надали люди сільській раді, для того, щоб вони там проживали. Тобто сільська рада забезпечила тих осіб, які потребують тимчасового житла. Більшість людей тих, хто постраждали, - вони розмістилися по родичах.

Крім того, і досі невідома остаточна сума збитків - і взагалі чи можна відремонтувати згорілі поверхи та горище, чи будинок доведеться зносити. Це стане відомо найближчими днями.