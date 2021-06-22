"Поднимая налоги власть хочет залезть в карман бизнесу, чтобы оплатить собственные ошибки" - Данилюк [ Редактировать ]
В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Александр Данилюк рассказал о том, что бизнес и так переживает непростые времена, а с принятием законопроекта №5600 давление на бизнес только усилится.
"Мне этот законопроект не нравится. Власть не занималась экономикой, просто выезжала на внешних трендах. Испортила отношения с МВФ. Так что нормального источника доходов сейчас нет. Поэтому и пытаются залезть в карман среднему и, кстати, и большому бизнесу тоже", - отметил Данилюк.
Кроме того, он призвал власть сосредоточится на том, что реально необходимо. "Когда обществу нужна государственная программа "Большая вакцинация", власть затевает "Большое строительство", - подчеркнул Данилюк.
Напомним, Александр Данилюк - соучредитель Центра национальной устойчивости и развития вместе с Русланом Рябошапкой и Павлом Климкиным.
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