В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Александр Данилюк рассказал о том, что бизнес и так переживает непростые времена, а с принятием законопроекта №5600 давление на бизнес только усилится.

"Мне этот законопроект не нравится. Власть не занималась экономикой, просто выезжала на внешних трендах. Испортила отношения с МВФ. Так что нормального источника доходов сейчас нет. Поэтому и пытаются залезть в карман среднему и, кстати, и большому бизнесу тоже", - отметил Данилюк.

Кроме того, он призвал власть сосредоточится на том, что реально необходимо. "Когда обществу нужна государственная программа "Большая вакцинация", власть затевает "Большое строительство", - подчеркнул Данилюк.

Напомним, Александр Данилюк - соучредитель Центра национальной устойчивости и развития вместе с Русланом Рябошапкой и Павлом Климкиным.