В Индии назвали особенности штамма коронавируса "дельта плюс" [ Редактировать ]
В Индии Министерство здравоохранения назвало основные характеристики нового штамма коронавируса "дельта плюс". Об этом сообщает The Hindustan Times.
Вариант коронавируса "дельта плюс" теперь считается "вызывающим озабоченность".
Этот вариант имеет следующие характеристики:
- повышенную проницаемость;
- более сильное связывание с рецепторами клеток легких;
- возможное снижение ответа на антитела.
Властям индийских штатов ведомство рекомендовало принять немедленные меры по сдерживанию распространения штамма "дельта плюс". Среди них:
- предотвращение скопления людей;
- проведение масштабного тестирования;
- массовая вакцинация населения.
В ведомстве отметили, что Индия входит число девяти стран, где обнаружен вариант "дельта плюс". Этот вариант также обнаружен в США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.
Вариант Delta, также известный как B.1.617.2, за последние шесть месяцев распространился на более чем 60 стран и становится доминантным. Считается, что вариант "Дельта" на 60% более заразен, чем предыдущий доминирующий штамм "Кента" (британский штамм - ред.) и быстрее приводит к тяжелой форме заболевания.
Как сообщали "Подробности", в Украине снижается заболеваемость коронавирусом. За 20 июня в Украине зафиксировали 323 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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