В Индии Министерство здравоохранения назвало основные характеристики нового штамма коронавируса "дельта плюс". Об этом сообщает The Hindustan Times.

Вариант коронавируса "дельта плюс" теперь считается "вызывающим озабоченность".

Этот вариант имеет следующие характеристики:

повышенную проницаемость;

более сильное связывание с рецепторами клеток легких;

возможное снижение ответа на антитела.

Властям индийских штатов ведомство рекомендовало принять немедленные меры по сдерживанию распространения штамма "дельта плюс". Среди них:

предотвращение скопления людей;

проведение масштабного тестирования;

массовая вакцинация населения.

В ведомстве отметили, что Индия входит число девяти стран, где обнаружен вариант "дельта плюс". Этот вариант также обнаружен в США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Вариант Delta, также известный как B.1.617.2, за последние шесть месяцев распространился на более чем 60 стран и становится доминантным. Считается, что вариант "Дельта" на 60% более заразен, чем предыдущий доминирующий штамм "Кента" (британский штамм - ред.) и быстрее приводит к тяжелой форме заболевания.

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