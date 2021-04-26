Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса [ Редактировать ]
Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Такое заявление сделал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Сейчас этот вирус циркулирует в Индии и Турции.
По словам Рубана, новый штамм коронавируса попадет в Украину, когда украинцы начнут возвращаться из отпусков.
ПО его словам, это будет в конце мая.
После праздников будет рост заболеваемости, но естественный, незначительный. Большая тревога, что в Индии и Турции фиксируется новый штамм, который будет у нас в конце мая, потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Он бушует в этих странах, большой показатель летальности и инфицирования.а.
Напомним, новые штаммы коронавируса более агрессивны и значительно быстрее передаются от больного к здоровому, практически шансов не заразиться от больного нет
Ранее мы писали о том, что в Украине создают систему реабилитации переболевших COVID.
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