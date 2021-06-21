Коронавирус идет на убыль: последние данные по Украине [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
За минувшие сутки, 20 июня, в Украине зафиксировали 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 15 медработников - 0). Об этом сообщает Минздрав.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 375 человек;
- летальных случаев - 16;
- выздоровели - 677 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
За время пандемии в Украине:
- заболело - 2 229 846 человек;
- выздоровели - 2 152 140;
- летальных случаев - 52 032.
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