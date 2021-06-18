В порт Одессы вошли два корабля НАТО [ Редактировать ]
В порт Одессы вошли два корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender (D36) и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten (F805). Об этом сообщает пресс-служба Одесского морпорта.
"Сегодня, 18 июня, в первой половине дня зашли в Одесский порт и пришвартовались у причалов морского вокзала два военных корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender (D36) и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten (F805). Украинский порт встретил гостей музыкой духового оркестра Центра военно-музыкального искусства ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.
Эсминец и фрегат входят в эскорт новейшего авианосца Британского Королевского флота Queen Elizabeth, что в конце мая вышел в свой первый дальний поход.
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