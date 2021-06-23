Українці збережуть незалежність і здолають російського агресора, якщо консолідувати суспільство, створять умови для розвитку успішної економіки та збудують дійсно професійну армію. Про це заявив Микола Литвин під час презентації своєї книги "ГВ14: війна нового типу", яка відбулася в інформагенції Укрінформ.

"Українці збережуть незалежність і здолають агресора, якщо реалізують три надважливих завдання – спроможуться до консолідації на ґрунті спільних цінностей, створять умови для розвитку успішної економіки, збудують дійсно професійну армію", - стверджує Микола Литвин.

За його словами, війну, розв’язну Росією проти України, слід кваліфікувати, як новий перехідний тип сучасного конфлікту, обумовлений рівнем розвитку (науковим, технологічним, інформаційним тощо) глобалізованого світу та прагненням до домінування основних глобальних гравців.

"Предмет мого дослідження - гібридна війна, яка восьмий рік триває на території нашої держави, - є зразком нового типу сучасних конфліктів різного ступеня і масштабу, який відповідає рівню розвитку глобалізованого світу, діям основних глобальних гравців у боротьбі за світовий (регіональний) вплив, статус, ресурси та домінування з великим рівнем страху щодо застосування, чи спроби застосування зброї масового знищення", - розповідає автор.

М. Литвин також нагадав, що основними елементами прогресу у військовій справі є сучасні технології та концепції ведення війн, спрямовані на нарощування військової могутності, а також якість і масштаб дій, що раніше не були відомі воєнній історії та науці. Він підкреслив, що гібридна війна як продукт еволюції військової справи є новим типом війни, що ведеться в умовах ненормальності міжнародних відносин, порушення норм і правил. У ній застосовується широкий спектр методів придушення та ураження противника воєнними та невоєнними способами, без дотримання класичних підходів до ведення війни.

"ГВ-14: війна нового типу" - це науково-публіцистична робота у якій розглядається явище "гібридна війна" на основі його сучасних наукових досліджень та крізь призму практичної участі у ній українських безпекових структур, зокрема, Державної прикордонної служби.

Автор книги генерал армії України Микола Литвин очолював Держприкордонслужбу в 2001-20014 р.р. "ГВ14: війна нового типу" є його другою роботою на тему російсько-української війни, раніше, у 2019 році світ побачила його книга "Лінія розмежування", у якій було висвітлено досвід реформування і розвитку Державної прикордонної служби України та участь прикордонників у захисті країни від агресора.