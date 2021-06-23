До 17 людей зросла кількість постраждалих, які отруїлися після святкування випускного в одному з ресторанів на Прикарпатті. Лікарі попередньо встановили причину - це сальмонельоз, його діагностували в половини хворих.

Нагадаємо, у лікарню Богородчанського району хворі з ознаками отруєння почали надходити протягом вікенду. За словами пацієнтів, минулого четверга вони святкували випускний в одному з місцевих ресторанів. Наразі лікарі обстежують заклад та його працівників. Уже зараз відомо, що у пробах виявлено кишкову паличку.

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області: