На Прикарпатті зросла кількість постраждалих від отруєння на випускному вечорі [ Редактировать ]
До 17 людей зросла кількість постраждалих, які отруїлися після святкування випускного в одному з ресторанів на Прикарпатті. Лікарі попередньо встановили причину - це сальмонельоз, його діагностували в половини хворих.
Нагадаємо, у лікарню Богородчанського району хворі з ознаками отруєння почали надходити протягом вікенду. За словами пацієнтів, минулого четверга вони святкували випускний в одному з місцевих ресторанів. Наразі лікарі обстежують заклад та його працівників. Уже зараз відомо, що у пробах виявлено кишкову паличку.
Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:
Що відбувається по змивах, ми теж відібрали і попередньо є інформація що з 20 відібраних змивів на бактерії групи кишкової палички, у нас йде чотири позитивні. Тобто це говорить про те, що ці бактерії були там присутні.
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