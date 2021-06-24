Іще більше хвороб та колапс еко-систем. Такою нашу планету бачать в ООН за 30 років усе через зміни клімату та забруднення довкілля. Прогнозують, що 2050 - майже 350 мільйонів людей на планеті потерпатимуть від нестачі питної води через сильну посуху.

Натомість сотні мільйонів жителів прибережних районів зіткнуться з небезпекою масштабних повеней, бо через танення арктичної криги підвищиться рівень води. Аби уникнути найгіршого сценарію, в ООН закликають зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу та відновлювати природні еко-системи, зокрема мангрових лісів та ламінарії.