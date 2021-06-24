В ООН пророкують колапс еко-систем на Землі [ Редактировать ]
Іще більше хвороб та колапс еко-систем. Такою нашу планету бачать в ООН за 30 років усе через зміни клімату та забруднення довкілля. Прогнозують, що 2050 - майже 350 мільйонів людей на планеті потерпатимуть від нестачі питної води через сильну посуху.
Натомість сотні мільйонів жителів прибережних районів зіткнуться з небезпекою масштабних повеней, бо через танення арктичної криги підвищиться рівень води. Аби уникнути найгіршого сценарію, в ООН закликають зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу та відновлювати природні еко-системи, зокрема мангрових лісів та ламінарії.
по теме
Землю ожидают глобальные катаклизмы, которые ученые уже успели сравнить с вымиранием динозавров
Якщо світ не почне реагувати, глобальне потепління лише посилюватиме засуху. І 130 країн можуть зіткнутися з браком води і їжі
В результате сброса воды затоплены села Малая Янисоль и Кременевка. У местных жителей подтопило дома и огороды, у многих погибла домашняя птица
Американский телеканал о живой природе National Geographic официально признал существование пятого океана - Южного
До такого висновку дійшли вченні з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень