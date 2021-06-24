В Украине появился новый профессиональный праздник [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский издал указ о введении в Украине нового профессионального праздника. Глава государства ввел День тренера.
"В поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День тренера", - говорится в тексте указа Зеленского.
День тренера будет отмечаться каждый год 19 июля.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем государственной службы.
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