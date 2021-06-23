В среду, 23 июня, в Украине празднуют День государственной службы. Это профессиональный праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы от 4 апреля 2003 года, "учитывая роль" госслужбы в становлении украинского государства и "поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с этим праздником.

В основе любой государственной системы всегда - люди. Люди, которые выполняют законы. Люди, которые внедряют государственные решения. Люди, которые своим трудом объединяют сотни учреждений и организаций, структур и управлений в единый организм, который и является нашим государством. Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник этих украинцев - День государственной службы.

"Профессионализм, добросовестность, патриотизм, ценность общественных интересов - это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих. Но есть и другие требования к ним, о которых говорят несколько меньше, хотя в сочетании именно с ними, обеспечивается наибольшая эффективность государственной службы и ее способность быть современной", - добавил он.

Это - клиентоориентированность. Согласитесь, звучит несколько непривычно в контексте государственной службы. Но так должно быть. Поскольку государственные служащие работают не для себя, а для людей. А еще - технологичность. То есть умение работать не просто с бумажками, а с сервисами, приложениями и алгоритмами.

"Поздравляем сегодня всех наших государственных служащих - добросовестных и современных, ориентированных на интересы общества и способных учиться. Сил вам в работе! И только лучших специалистов в коллеги! С праздником!" - подытожил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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