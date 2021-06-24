Білогородський палій у суді. Сьогодні обирали запобіжний захід чоловіку, який у понеділок скоїв моторошне вбивство, а потім влаштував пожежу, аби замести сліди. Прокуратура, звісно, просила для нього - арешт. А що вирішив суд? І як відбувалося засідання - Даніїл Снісар розповість з місця.

Білогородський палій на лаві підсудних. Йому обирають міру запобіжного заходу. Справу почали слухати надвечір у Києво-Святошинському райсуді. Прокурори просять взяти підозрюваного під варту без права на заставу. Оскільки той може і на свідків впливати, і втекти до Криму, звідки сам родом. Називати ім'я та прізвище зловмисника - журналістам заборонив суд. Бо це розголошення персональних даних. А от захист вважає підозру не обґрунтованою. Мовляв, її вручили з порушенням. Зокрема, адвокати заявляють про катування підзахисного.

Сергій Єрмак, адвокат підозрюваного:

До нього застосовувалися катування, психологічний тиск, який полягав у позбавленні його сну більше двох діб і позбавлення належного харчування. Він не був поміщений в ізолятор тимчасового тримання як того вимагають наші норми, а з моменту затримання, а з моменту затримання він фактично знаходився у відділку поліції, його возили на якийсь поліграф, яким нічим не передбачений тобто проводили псевдо слідчі дії.

Зрештою, суд ухвалив - взяти підозрюваного під варту - без можливості внесення застави. Нагадаю, кримінальна історія в Білогородці розгорілася в понеділок. В п'ятиповерхівці сталася пожежа. Вщент вигоріли квартири з третього по п'ятий поверхи. 40 сімей залишилися без даху над головою.

А в одній квартир рятувальники знайшли тіло загиблого. Пізніше слідчі встановили, чоловіка було жорстоко вбито, а потім щоб приховати сліди злочину - квартиру підпалили. Підозрюваного затримали наступного дня. Ним виявився моряк далекого плавання і той посварився з товаришем через гараж, який у нього винаймав. Затриманий у скоєному зізнався.