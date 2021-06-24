"Мяч на стороне России": Зеленский рассказал о встрече с Путиным [ Редактировать ]
Украинский президент Владимир Зеленский до сих пор хочет провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Однако сейчас украинская сторона ждет шагов со стороны России.
Об этом речь шла в интервью главы государства для программы "VIP с Мосейчук" на канале "1+1".
"Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по адженде (повестке дня - ред.), сроку, месту встречи", - сказал Зеленский.
Отметим, в этом году Зеленский предложил Путину встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.
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