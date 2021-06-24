Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками. Документ вернулся в Верховную раду с подписью главы государства.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект №2195, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах, был направлен президенту на подпись 4 июня.

В этот же день документ был возвращен в аппарат парламента с подписью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее Зеленский подписал санкции против российских банков.