Зеленский подписал закон об онлайн-торгах землей [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками. Документ вернулся в Верховную раду с подписью главы государства.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Законопроект №2195, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах, был направлен президенту на подпись 4 июня.
В этот же день документ был возвращен в аппарат парламента с подписью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
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